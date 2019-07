Pepè-Napoli, Ugolini: "80 mln? Troppi, ma chi lo conosce lo reputa da pallone d'oro tra 4-5 anni. C'è un problema"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati

Ieri giornata divertente e difficile a Dimaro. Credevamo che stesse arrivando Jorge Mendes, invece erano gli agenti di #Pepè, accelerazione forte ma non ancora decisiva per portarlo al Napoli. Pepè molto ma molto apprezzato da Carlo Ancelotti. 80 milioni sono tanti ma incrociando le opinioni di chi lo conosce stiamo parlando di un potenziale pallone d'oro tra 4-5 anni. Il problema sono le commissioni richieste dagli agenti di Pepè. Sull'ingaggio, invece, gli agenti chiedono 5 milioni all'anno per 5 anni mentre ADL gliene propone 3,5 più 500 mila di bonus. Parti vicine sull'ingaggio"