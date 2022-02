Pellissier: "Mertens da rinnovare? Io lo farei giocare ovunque! Sui tifosi del Napoli dico una cosa..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Chievo Verona Sergio Pellissier, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Victor Osimhen e Dusan Vlahovic? Mi fa piacere il ritorno di Victor, la differenza la fa sempre quando è in campo. Dusan è andato in una squadra complicata dove non avrà seconde chance, è un attaccante completo ed entrambi mi piacciono parecchio.

Scudetto? Devi vincere soprattutto con le piccole, altrimenti rischi di sbagliare una partita con le grandi e poi perdi il campionato. Se il Napoli vuole giocarsela, dovrà essere molto compatto contro le piccole.

I tifosi allo stadio? I risultati di domenica e la classifica vanno sommati, il tifoso napoletano è sempre stato molto caloroso e quando c’è bisogno del suo appoggio c’è sempre. Se poi si continuasse così, allora avrebbe un impatto.

Mertens da rinnovare? Io lo farei giocare ovunque, è un ragazzo molto forte ed io per primo non pensavo potesse far bene da punta centrale. Invece ha dimostrato che in ogni posizione sa fare la differenza, più passano gli anni più la qualità ti permette di giocare ancora: non è un problema di età”