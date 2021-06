Pellegrini: "Se fossi in Mancini non mi priverei di Jorginho e Verratti, Chiesa fuori dagli schemi"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Pellegrini, opinionista.

"Mancini ha fatto tesoro di tutte le sue esperienze da calciatore. C'è anche un Mancini da calciatore e uno da allenatore. La seconda parte della sua carriera è molto più riflessiva. Lui era istintivo, impulsivo e reazionario, poi è diventato più calmo e pacato. Ora sembra quasi un padre di famiglia per come si avvicina ai giocatori. Ha fatto tesoro e ha capito quanto fosse importante trasmettere fiducia al giocatore e dargli tranquillità, senza mettergli pressione e dando la chance di sbagliare. Centrocampo? Fossi in lui, se avessi in squadra due giocatori come Jorginho e Verratti non me ne priverei. Uno è l'equilibratore, l'altro invece è il talento, quello che con una giocata risolve la situazione. Vorrebbe dire mettere in competizione, escludendo Pessina, Barella e Locatelli. Chiesa o Berardi? Il secondo, Chiesa è istintivo e imprevedibile però è fuori dagli schemi".