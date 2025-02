Pellegatti: "Mercato Napoli insufficiente, ecco il mio voto! Andava alimentato un sogno..."

Ultimissime Calcio Napoli - Carlo Pellegatti, noto giornalista e telecronista sportivo, ha stilato il suo pagellone del mercato invernale appena concluso. Ecco quanto ha dichiarato a Scommesse.io: "Il padrone della verità è il tempo. È la premessa necessaria prima di stilare le pagelle dopo una sessione di mercato. In questo caso, quella di gennaio. Il voto deve essere espresso solo sulla carta o sul PC, ma può essere ribaltato o confermato dalle prestazioni e dai risultati sul campo. Ciononostante, proviamo a dare un giudizio sulla sessione invernale, che ha sorpreso molti per i numerosi scambi effettuati, le soluzioni trovate per chiudere le trattative e gli ingenti investimenti destinati a rafforzare le rose.

Pellegatti dà il voto al calciomercato Napoli

Napoli, Udinese, Venezia – Voto: 5,5 Il Napoli ha subito la perdita di Kvaratskelia e non è riuscito a sostituirlo adeguatamente. Noah Okafor è un’incognita e molto dipenderà dal lavoro di Conte. L’Udinese ha puntato su Solet in attacco e aspetta Valentin Gomez dal Velez. Il Venezia ha perso Pohjanpalo, rimpiazzandolo con Fila e affidandosi a Radu in porta. Queste squadre non si sono rinforzate a sufficienza. Il Napoli avrebbe dovuto puntare su un sostituto di livello per Kvara per alimentare il sogno di vincere il quarto scudetto. Udinese e Venezia devono lottare per la salvezza, ma il loro mercato non offre troppe garanzie".