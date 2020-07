Pellegatti: "Al Napoli mancava un leader e lo ha trovato in Gattuso! Con lui non avrebbe perso lo scudetto in albergo"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Pellegatti, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli è fortunato per un motivo: mancava un leader vero in campo ed ha preso Gattuso che lo è. Ha tanti bravi calciatori ma mancava un vero leader. Lancio una provocazione: con Gattuso il Napoli non avrebbe perso quel famoso scudetto in albergo”.