Pedullà: "Tudor aveva dato l'ok al Napoli per traghettare il Napoli, poi il dietrofront: ecco cosa è successo"

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito ufficiale:

"Igor Tudor è un candidato autorevole per la panchina del Napoli. Poco prima delle 18 vi abbiamo svelato il contatto con il suo agente Seric, ulteriore conferma che la posizione di Garcia era già segnata – come raccontato – pochi minuti dopo la sconfitta contro l’Empoli. Tudor aveva dato disponibilità ma ha preso tempo perché vuole chiarire alcuni aspetti con Aurelio De Laurentiis. Non solo quelli della durata contrattuale, sa di essere un traghettatore e potrebbe accettare un contratto fino a giugno con opzione, ma questi aspetti comunque devono essere approfonditi".