Pedullà: "Sarri-Roma pista concreta, ma non è da escludere un nuovo assalto del Napoli. Su Juric..."

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, a "Ne parliamo il lunedì", trasmissione in onda su Canale 8, la pista Sarri-Roma è concreta dal momento che la posizione di Fonseca non è stabile. Tra il toscano e De Laurentiis ci sono stati dei contatti ma risalgono ormai ad un mese fa, ed al momento ogni discorso dipende dalla Champions League. Se non dovessero raggiungere il quarto posto, infatti, gli azzurri sarebbero costretti a fare delle cessioni per fare mercato. In ogni caso, non è da escludere un nuovo assalto per Sarri. Un altro candidato per la panchina azzurra è quello di Ivan Juric, che però farebbe richieste molto chiare al Napoli per accettare.

Sarri Napoli