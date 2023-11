Pedullà: "Non si esclude che ADL possa prendere decisioni importanti anche su qualche componente del suo attuale management"

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito ufficiale:

"Il Napoli ha pensato ad altre soluzioni, senza approfondire almeno per ora: Mazzarri resta sullo sfondo, i colpi a effetto di ADL adesso vanno a sbattere con una scarsa disponibilità di candidati. Ecco perché Tudor resta in quota, i contatti ci sono già stati, per il Napoli è troppo importante uscire dal buio degli ultimi mesi. Ma non escludiamo che in futuro De Laurentiis possa prendere decisioni importanti anche su qualche componente del suo attuale management".