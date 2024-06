Pedullà: "Kvara-Napoli: è solo una questione di soldi. Gli aggiornamenti sul possibile nuovo centravanti azzurro"

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’agente di Kvaratskhelia avrebbe dovuto dire, per me, non vogliamo più giocare nel Napoli perché non ci hanno dato i soldi in quanto guadagna 1.4 milioni mentre Osimhen 11. Non facciamo i puritani, vediamo come si risolverà la questione. Ma è una questione di soldi. Dovbyk? Viene accostato al Napoli, ma lui vuole vedere cosa farà l’Atletico Madrid. Servono i 40 milioni della clausola. L’ucraino è costato al Girona sui 7 milioni. Santiago Gimenez è l’unico altro candidato per il Napoli. Qualche agente ha dichiarato che gli azzurri lo prenderanno per 35 milioni. Lascio la paternità di queste dichiarazioni a chi lo dice. Lo teniamo in orbita Napoli senza trascurare Lukaku”.