Pedullà: "E se un allenatore top chiedesse a Osimhen di restare a Napoli?"

“Il Napoli ha bisogno di un allenatore top, mi sono già espresso su questo argomento. Resta la traccia, famosissima, del Psg che si era palesato già nella primavera 2023 per Osimhen. Vero che lui preferirebbe andare in Premier, ma se non facciamo il giro delle panchine credo che non troveremo una soluzione.

Nessuno si è presentato con una proposta concreta, lo confermo. E se arrivasse un allenatore top al Napoli che chiederebbe a Osimhen di restare? La butto lì, aspettiamo l’allenatore. Aspetterei che ci sono tecnici che hanno un carisma, una leadership per arrivare alla soluzione”.