Pedullà e Criscitiello in coro: "Mercato fermo, 0 cessioni: Allan a 30mln è un affare!"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha analizzato le difficoltà del mercato:

Pedullà

"Il problema è chiaro, non ci sono cessioni. Nessuno ha ceduto, neanche a cifre ridotte. Khedira, come Higuain, dovrà rescindere il contratto per darlo via. La cessione di Allan è diventato un grande affare a 30mln, anche se avevano rifiutato 50. Nessuno riesce a cedere, non c'è chi compra".