Pecci: "Napoli e Milan hanno l’incognita della Coppa d’Africa. Mercato? A gennaio nessuno potrà permettersi Maradona…"

Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

“Purtroppo Diego Maradona non viene più in Italia. Purtroppo il campionato italiano non attira più le grandi stelle internazionali. Il Milan è stato parecchio sfortunato con gli infortuni, alla Juve servirebbe un ricambio come terzino sinistro e magari un’alternativa a Cuadrado quando il colombiano necessita di rifiatare. Il Napoli e i rossoneri hanno poi l’incognita della Coppa d’Africa che porta via loro diversi elementi fondamentali. E a gennaio nessuno potrà permettersi Maradona…”