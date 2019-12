Napoli-Bologna, il doppio ex Pecci: "Sfida proibitiva per i felsinei al San Paolo, servirà atteggiamento giusto"

Ultime notizie Napoli calcio. Tra poche ore andrà in scena Napoli-Bologna allo stadio San Paolo e a presentarla ci ha pensato un doppio ex della sfida: Eraldo Pecci. Ecco le sue considerazioni ai microfoni del Corriere di Bologna:

«In teoria è una sfida proibitiva per i rossoblù che però stasera hanno tutto da guadagnare: quello che conta sarà ritrovare il giusto atteggiamento».

Il ritorno di Sinisa sembra aver riacceso la fiamma ma i risultati potrebbero non essere immediati

«L’anno scorso questa squadra e tutta la città — spiega — hanno vissuto mesi sull’onda dell’emotività e della passione grazie al tecnico. È stato un periodo bellissimo che resterà sempre. Non so però quanto la scossa di adrenalina sia prolungabile nel tempo: non sono fattori che si possono accendere a comando. Non è giusto basare un’annata soltanto su Sinisa».

«Nelle ultime settimane è venuto meno il rapporto tra tecnico e spogliatoio e da parte dei giocatori è mancato l’atteggiamento. Il livello dei calciatori non è da alta classifica ma non so se sia una squadra sopravvalutata. Penso che possa restare fuori dalla lotta salvezza».

E l’arrivo di Ibra potrebbe non spostare troppo:

«Se l’obiettivo è fidelizzare la gente e vendere magliette allora va benissimo. Sul rendimento invece vedo uguali possibilità che a fine anno possa essere capocannoniere come che faccia fatica a fare gol».