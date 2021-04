Pecci: "Champions? L'obiettivo è vincere lo scudetto non arrivare quarto..."

Napoli Calcio - Eraldo Pecci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La mia squadra più bella? E' stato il Barcellona post Guardiola. Professionalmente il Toro di Radice era una grande squadra ma ho diverse squadre che ricordo con affetto. Champions? Domenica scorsa hanno vinto tutte le squadre che lottano per la Champions, ma in questa settimana ci saranno due scontri diretti che porterà vantaggi o svantaggi. Il quarto posto non è un obiettivo, quello è il primo posto. Il quarto posto è degratante per il nostro calcio".