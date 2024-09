Pecchia: "Quando ero alla Juve ascoltavo Pino Daniele, ma Davids..."

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Repubblica. Ecco un breve stralcio:



Lei è partito da Coverciano, poi è stato all’estero con Benitez, ha seguito Bielsa a Leeds e allenato in Giappone. Il nostro calcio è provinciale?

«No, assolutamente, il problema non è questo. Andare all’estero mi ha dato tanto, ho visto metodologie, strutture e abitudini molto diverse. Il punto è il rapporto con i giovani, perché dalla Spagna all’Inghilterra si anticipano i tempi e si mettono in campo. È evidente che un giovane non ha esperienza, ma ha altre cose e io mi concentro su quelle. Ogni età ha il suo fascino, però essere giovani non è un limite».

c’è un confine sottilissimo. Da allenatore devi combinare la crescita individuale, il gioco e la vittoria, perché sai che passi dal risultato e anche loro devono dar peso a quello».



La chiamano ancora “avvocato” per la laurea?

«Sì, fu Boskov il primo, quando ancora studiavo. E da lì è stato un continuo “abuso di titolo”. Ci ho messo dieci anni, mentre giocavo, e penso che sia più faticosa una laurea di una Champions perché da calciatore lavori per quello, mentre lo studio, per altro con mattoni tremendi da leggere, ti porta in un altro mondo, soprattutto a quell’età».



Ha detto che il calcio è musica. In che senso?

«Sotto tanti aspetti, per il ritmo, intanto. Anche quando si gioca, i giocatori devono percepire lo stesso ritmo, rallentando e accelerando quando serve, insieme. Poi perché la musica trasmette emozioni e anche il calcio deve trasmetterle. Infine mettiamo spesso la musica perché abbassa il livello di stress. Non do consigli però: ricordo sempre che prima di una partita alla Juve io ascoltavo Pino Daniele, ma quasi non lo sentivo perché Davids aveva sparato a palla nelle sue orecchie Rocky. Prima ognuno ha la sua canzone poi in campo si canta insieme».