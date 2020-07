Pazienza: "Zielinski mi ricorda Hamsik, ha una facilità di calcio impressionante! Fabian centrocampista moderno, su Demme..."

Ultime notizie calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Zielinski ha una capacità di calcio, di destro e di sinistro, impressionante. Magari non segna tantissimo ma fa da collante tra i reparti, non è sempre facile. Mi ricorda Hamsik, è giovane e può ancora migliorare. Fabian Ruiz? E’ un giocatore che può ricoprire qualsiasi ruolo del centrocampo. E’ importante per un centrocampista moderno questo aspetto. Gli allenatori cercano giocatori bravi in entrambe le fasi di gioco. E’, insieme a Zielinski, un centrocampista moderno. L’ho conosciuto ad Udine ed è un ragazzo straordinario. Demme? Per avere un impatto del genere vuol dire che si era già informato sulla realtà. Uno dei maggiori artefici di questo ritrovato equilibrio nel Napoli è proprio Demme”.