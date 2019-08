Pazienza: "Ottima partita del Napoli a Firenze, gli azzurri arrivano meglio della Juve al match di sabato"

Michele Pazienza, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha fatto una ottima partita contro una squadra ben organizzato e con delle individualità notevoli. Juventus-Napoli? Sono due squadre che non possono arrivare al top della forma. Gli azzurri arrivano da una grandissima vittoria e sono consapevoli di aver battuto una grandissima squadra. A livello mentale il Napoli ci arriva meglio".