Pazienza: "Napoli più maturo, vi rivelo come giocherà Gattuso. Juve? Ha perso il suo spirito"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Michele Pazienza ha dichiarato su Juve-Napoli:

“Juve in grande difficoltà, che ha perso un po’ lo spirito che l’ha contraddistinta negli ultimi anni. Napoli più maturo e consapevole degli errori commessi in passato. Se andiamo ad analizzare il cammino fatto vediamo che il Napoli ha avuto la maggior parte dei risultati con una formazione più abbottonata. Credo che Gattuso opterà per una squadra più accorta. Demme? Dà tanto equilibrio alla squadra, bisognerà capire quali sono le sue condizioni e se potrà giocare dal primo minuto”.