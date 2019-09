Pazienza: "Manolas deve migliorare a livello tattico, Lozano mi ha impressionato. Attenti all'Inter..."

Michele Pazienza, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Fase difensiva? L'allarme c'è già stato con la Fiorentina con i tre gol subiti, non è stato un bel segnale. Ci sono situazioni in cui la difesa non si è comportata bene ma c'è da lavorare. Manolas dà molta forza fisica ma è un giocatore che a livello tattico deve migliorare".

"Lozano mi è piaciuto tanto, entrato in partita dopo pochi minuti in una partita difficile e non era semplice. Mi ha impressionato più di tutti".

"Non ci sono solo Napoli e Juventus per lo scudetto, attenti anche all'Inter che si è rinforzata con il mercato".