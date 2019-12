Pazienza: "Mancano i sostituti dei calciatori ceduti, Ancelotti si sente tradito da alcuni calciatori"

Ultimissime Calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mancano i sostituti dei calciatori ceduti in passato, quando togli calciatori fondamentli per gli equilibri è difficile per tutti: si può finire in difficoltà clamorose anche di gestione come il caso ritiro. La sensazione è che Ancelotti si senta tradito da più di un calciatore, vuole capire bene quale è la volontà dei singoli per capire se vanno nella stessa direzione di quelli che sono i suoi obiettivi. Nel momento in cui queste strade andranno nella stessa direzione, il Napoli si ricompatterà. La stagione è ancora salvabile, c'è ancora tutto il tempo per salvare tutto. Certo è che bisogna sistemare alcune situazioni come il contratto di alcuni giocatori. Il Napoli a Liverpool ha dimostrato di avere dei valori importanti".