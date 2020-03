Pazienza: "Castrovilli o Tonali per il Napoli? Sceglierei il primo, perchè avrei Demme in grado di poter fare il centrale"

Notizie - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Faccio fatica a considerare vacanze per i calciatori questi momenti, è difficile anche per loro: chiamarle vacanze la vedo difficile, se si dovesse riprendere a giugno è normale che debbano staccare per quindici giorni. Non sono convinto della soluzione di togliere del tutto le vacanze, dipenderà dal giorno in cui i calciatori torneranno ad allenarsi. Castrovilli o Tonali per il Napoli? Sceglierei il primo, perchè avrei Demme in grado di poter fare il centrale: punterei su Castrovilli perchè è tra le mezz’ali più forte in Italia, sarebbe una soluzione logica. Il doppio ruolo non lo prenderei con le stesse caratteristiche, farei come ha fatto Giuntoli prendendo Lobotka”