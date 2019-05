Pazienza a CN24: "Napoli, parti dalle certezze: bisogna tenere Allan e Koulibaly. Hamsik? Vi racconto come si allenava"

Michele Pazienza, doppio ex di Bologna-Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Le squadre non lottano più perchè hanno raggiunto entrambe i propri obiettivi. Stagione positiva.

Su Diawara: non ha iniziato benissimo, la valutazione è difficile visto anche i suoi infortuni. Ha però dimostrato doti importanti, è uno di quelli su cui poter puntare. Il Napoli a centrocampo dovrà intervenire anche con caratteristiche diverse.

Se il Napoli vuole crescere bisogna partite dalle certezze. Se si priva dei migliori allora tutto è più in salita. Allan è uno di questi, come Koulibaly. Mi è dispiaciuto per la cessione di Hamsik, nello spogliatoio serve. Il Napoli deve mantenere la sua struttura ed intervenire sui problemi.

Se penso ad Hamsik mi viene in mente la sua professionalità, la passione per il calcio. Nello spogliatoio si poneva in maniera semplice, affrontava ogni allenamento con la stessa intensità”.