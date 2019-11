Pazienza: "4-3-3? Chi meglio di Ancelotti può decidere? Davanti alla difesa meglio Allan di Zielinski e Fabian"

Ultimissime calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ancelotti vede la squadra ogni giorno e se ritiene sia utile un passaggio al 4-3-3 allora in tal caso vuol dire che potrebbe essere certamente un passo in avanti. Ancelotti è un tecnico di grande spessore, chi meglio di lui può prendere queste decisioni? Si è partiti per il 4-4-2 ma magari si è reso conto che l'idea non sta funzionando come lui si aspettava. In virtù di ciò, cosa dovrebbe fare? Costringersi a continuare così oppure cercare di apportare delle migliorie. Davanti alla difesa preferirei Allan perché ultimamente il Napoli ha avuto difficoltà proprio per la mancata copertura davanti alla difesa. La cessione di Albiol è stata una perdita importante: è un giocatore d'esperienza ed intelligentissimo, con Koulibaly si sposava alla perfezione. Non voglio togliere nulla a Manolas ma è diverso dallo spagnolo: è un giocatore istintivo ed esplosivo".