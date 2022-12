Pavarese: "Se Demme dovesse partire, il Napoli ha già il sostituto. Gennaio mese indicativo ma non determinante"

Gigi Pavarese, ex ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Mi sarebbe piaciuto sentire Giuntoli ma a parte tutto se dovesse partire Demme, credo che il naturale sostituto sia Gaetano che ha dimostrato di poter far parte di questo gruppo e meriterebbe addirittura più spazio.

L'anno scorso ha giocato davanti alla difesa e l'intuizione di Ancelotti fu positiva. Sono veramente innamorato di questo calciatore.

Gennaio sarà un mese indicativo ma non determinante. Secondo me il Napoli le vincerà tutte, sia con Juve che Inter.

Una grande società da fiducia nei propri responsabili dell'area tecnica. Il Napoli si è sempre mosso nei tempi giusti e il mercato di quest'anno ha portato finalmente alla ribalta Cristiano Giuntoli".