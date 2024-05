Pavarese: "Oltre a Conte, il Napoli partirà subito con un altro vantaggio importante"

Notizie Calcio Napoli - Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, ha commentato le ultime in casa azzurra ai microfoni di Radio Marte:

“Conte? Siamo tutti in attesa dell’annuncio, se ne sta parlando da tempo e suppongo i legali del tecnico siano impegnati nella lettura dei lunghi contratti del patron azzurro. Speriamo ci sia la quadra nel minor tempo possibile in modo da avviare la programmazione per la nuova stagione. Il Napoli ha la grande opportunità di tornare subito ai suoi livelli, che sono quelli dello scudetto e delle stagioni precedenti alla stagione tricolore. Mancata Europa? Forse è anche un vantaggio, anche se sarà strano non vedere il Napoli nelle competizioni europee dopo 14 anni. Di Lorenzo? Giuffredi è persona e professionista serio: se ha detto quelle cose avrà i suoi buoni motivi. Mi auguro che le parti possano trovare un accordo e si possa giungere alla permanenza del capitano, perché Di Lorenzo è un ottimo giocatore, ha dato tanto al Napoli e può dare ancora tantissimo”.