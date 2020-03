Pasqualin: "Parole di Agnelli sull'Atalanta? Ha perso un'occasione per stare zitto. La riconferma di Gattuso è nell'aria"

Claudio Pasqualin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sono con quelli che pensano che Agnelli abbia perso una buona occasione per stare zitto. L'Atalanta non si tocca. Il concetto di Superlega ed il concetto di calcio solo in base a soldi e bacino d'utenza può anche starci, ma questa Atalanta non si può toccare perchè sono ambasciatori del buon calcio italiano in Europa. Fanno tanti gol e danno spettacolo. Il sale del calcio è Davide che batte Golia, è questo uno degli aspetti più belli del calcio. E' la magia di questo sport. Gattuso? Sta facendo molto bene a Napoli, credo la riconferma sia nell'aria"