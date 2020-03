Pasqualin: "Finire il campionato a ridosso della nuova stagione saltando le vacanze: questa l'ipotesi. Rinnovi? Vi faccio un esempio su Callejon..."

Ultime calcio - Claudio Pasqualin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' decisivo capire quando si può ripartire con i campionati. Fino a maggio non si saprà nulla ma non è escluso che a maggio ci si possa allenare. Poi entriamo nella stagione 2020-21 a luglio e qui nasce il problema di chi è in scadenza o prestito. Se si vuole andare avanti, come si deve puntare a fare, va trovata la soluzione per poter andare avanti. Farlo magari a ridosso della nuova stagione agonistica, saltando le vacanze. Scadenza contratti? Anche questa è una problematica da risolvere. Se Callejon, per esempio, avevsse un accordo con un altro club, difficilmente si può negare ma solo spostare nel tempo. Stipendi? La formula per tutti è il rinnovo dell'accordo collettivo. Quando scendiamo sugli interessi di potere, allora vengono fuori certe differenze di opinioni".