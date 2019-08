Pasqualin (agente): "Campana è fortissimo, l'ho visto al Mondiale U20. Lozano sarà utile al Napoli"

L'agente Claudio Pasqualin è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Leonardo Campana? Sono rimasto molto colpito durante i Mondiali Under20, mi fa piacere che il Napoli l'abbia notato e mi auguro che possa vestire la maglia azzurra. E' sufficientemente agile e molto alto, è un rapinatore d'aria e in grado di anticipare i difensori. E' alto ed esile, sa portare anche palla e manovrare. E soprattutto è uno che butta la palla dentro. È una trattativa in dirittura d'arrivo poiché Giuntoli ha offerto 5 milioni, e sarebbe un grande innesto per la squadra di Carlo Ancelotti".

"Icardi? Si tratta di vedere che decisione prenderà il calciatore. Se dovesse andare al Napoli, la società azzurra metterebbe in dubbio la posizione di Milik".

"Lozano è un calciatore importante, ottimo esterno offensivo. Potrebbe giocare al posto di Callejon che resta un elemento utile. Lozano è un giocatore talentuoso che potrebbe dare un apporto superiore a quello di Callejon".