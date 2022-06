Pasqualin: "ADL, la sua è una politica saggia: Kvaratskhelia è di grande livello. Deulofeu? Da Napoli, ma prenderei anche un altro gioiello dell'Udinese"

Del Piero, Vialli, Gattuso, Berti, Giovinco fanno parte del lungo elenco di campioni che hanno avuto come agente Claudio Pasqualin, storico procuratore sportivo e grande esperto di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni a Il Mattino:

Claudio Pasqualin

Pasqualin sul calciomercato del Napoli

La linea del Napoli di De Laurentiis ispirata a tenere i conti a posti passerà anche attraverso l'abbassamento del monte ingaggi: qual è il suo parere?

«Una politica saggia quella di De Laurentiis, adesso più che mai le società devono pensare per prima cosa ai bilanci: il modello Napoli è da apprezzare perché si basa sulla prudenza finanziaria riuscendo sempre a coniugare i risultati sportivi. Nell'ultimo campionato gli azzurri hanno centrato con pieno merito la Champions League sfiorando l'impresa di centrare lo scudetto che non è andata a buon fine davvero per poco».

E il Napoli intanto ha piazzato i primi due colpi di mercato in entrata, Kvarateskhelia e Olivera: come li giudica?

«Kvarateskhelia mi sembra un giocatore di grande livello, credo per quanto abbia potuto vedere che il Napoli abbia fatto un buon colpo. Stesso discorso per Olivera».

Koulibaly e Mertens: due big del Napoli ancora in bilico, secondo lei come andranno a finire le due situazioni?

«Per Koulibaly ci sono ancora tutte le strade aperte, dal rinnovo al fatto che possa restare a parametro zero. E credo che sicuramente al Napoli arriveranno delle offerte che il club azzurro valuterà. Per Mertens penso che il discorso possa restare ancora aperto e possano esserci ancora dei margini per la sua permanenza a Napoli».

Deolefeu sarebbe un acquisto importante per il Napoli?

«Sì, lo sarebbe senz'altro per il Napoli, come per l'Inter e il Milan: a livello di classe potrebbe giocare in una grande piazza. E se fossi in De Laurentiis farei anche un pensierino per l'anno prossimo a Beto, l'altro gioiello dell'Udinese».

