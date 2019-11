Pasquale Marino: "Tutti si aspettavano un crollo del Napoli contro il Liverpool! Con l'esperienza di Ancelotti si è in una botte di ferro"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Marino, allenatore

"Lavezzi è quel giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere perchè salta l'uomo e crea superiorità numerica e in Italia con le difese ben schierate serve gente con le sue caratteristiche.

Non c'è tanta serenità a Napoli e per questo tutti si aspettavano un crollo nella gara di Liverpool. Invece, la squadra azzurra ha dimostrato di essere un gruppo unito ed ha dimostrato di avere carattere. Con Ancelotti si è in una botte di ferro e con la sua esperienza di certo il Napoli saprà superare questo momento di difficoltà".