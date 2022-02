Pasqual: "Napoli-Inter? Gli azzurri stanno meglio, il ritorno di Osimhen è fondamentale. Lotteranno per il titolo fino alla fine"

Manuel Pasqual è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli arriva allo scontro diretto con l'Inter con la freccia verso l'alto. L'Inter ha subito una sconfitta dura da digerire che ti lascia qualcosa dentro. Osimhen è presente anche se non al top ma importantissimo per il Napoli. Fino alla fine battaglieranno per il titolo. Il cambio Osimhen-Mertens, fa cambiare anche a livello tattico, sia nel corto che nel lungo. Da ex giocatore, la trasferta di Venezia è stranissima: campo tra i più piccoli, poi fai 30 minuti di battello. Non è una trasferta normale, un campo più stretto o più corto cambia. Quando la rosa è al completo, la differenza la fanno gli allenamenti: si alza l'asticella perchè tutti vogliono giocare e vanno forte. Di Lorenzo? Non mi stupisce il suo rendimento. Ha una forza tale da lasciarti la possibilità di giocare a tre o a quattro, puoi posizionarlo ovunque".