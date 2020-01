Pasqual: "Il Napoli può approfittare di una fragilità della Juve! Grande spirito di sacrificio di Insigne e Milik contro la Lazio, serve questo"

Ultime notizie calcio Napoli - Manuel Pasqual, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Insigne nel secondo tempo ha fatto il quinto andando ad assorbire sempre l'inserimento di Lazzari ed anche Milik che strappa un pallone all'avversario in area di rigore. Serve questo spirito da parte dei leader di questa squadra. Lobotka ha giocato venti minuti ed è difficile giudicarlo: è molto dinamico che può dare compattezza. Bene, invece, Demme in un ruolo molto delicato. Sia con la palla al piede che in fase difensiva ha fatto molto bene. La Juventus è straripante in fase offensiva ma dietro concede di più, gli attaccanti del Napoli possono approfittarne".