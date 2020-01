Pasqual: "Grande opportunità per Lobotka e Demme, ecco come il Napoli può colmare il gap con la Lazio"

Manuel Pasqual, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport prima della partita tra Napoli e Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lobotka e Demme hanno l’opportunità per mettersi subito in mostra con questa maglia e dare una mano a questo Napoli per uscire dalla situazione difficile. Il Napoli per colmare il gap con la Lazio deve sistemare la fase difensiva e per questo ha scelto di dare maggiore peso al suo centrocampo. Dovrà fare attenzione alle verticalizzazioni della Lazio per Ciro Immobile”.