Pasqual: "Gattuso sotto la lente ma le colpe non sono tutte sue: troppi infortuni hanno condizionato la stagione"

Manuel Pasqual è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal':

"Gattuso è sotto la lente di ingrandimento ma non ha tutte le colpe. La stagione è sfortunata e, quando decidi di puntare su 13-14 giocatori e basta, tutto si complica soprattutto se tutti quelli di punta sono fuori. La scelta del Napoli era quella di avere due esterni per fascia con Hysaj che poteva essere usato a destra e sinistra. Facile giudicare ma quando hai due giocatori per ruolo basta. Atalanta? Mancano ancora tante gare e c'è sempre il tempo ma quello che mi preoccupa sono i dinamismi della squadra viste le tante assenze".