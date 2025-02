Pasino: "Cambio modulo con la Lazio? Conte farà pretattica ma correrebbe un rischio in caso di stravolgimenti"

Rubens Pasino, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Quest'anno il Napoli sta facendo un campionato eccezionale dopo un'annata in cui si è sofferto molto. Un punto di distacco dall'Inter non è tanto, ma è sempre meglio essere davanti. Sia Napoli che Inter saranno impegnato in un turno di campionato difficile. Conte è una certezza, ha rigenerato calciatori e i nuovi stanno facendo bene. Le ultime due partite hanno detto che il Napoli comunque c'è, non si possono mica vincere tutte le gare. 3-5-2 per il Napoli? Sarebbe una soluzione plausibile, così come il 4-3-3 con Ngonge al posto di Neres.

Conte farà pretattica, non farà trapelare nulla per non dare vantaggi alla Lazio. Raspadori come me? Magari (scherza ndr.), ero piccoletto come lui, questo sì. Se Conte cambiasse molto rischierebbe di fare stravolgimenti per una squadra che sta girando alla grande. Bisogna capire se Conte vuol provare quest'assetto per mettere in difficoltà la Lazio che non se l'aspetterebbe. Conte e Inzaghi? Inzaghi sta cercando di forzare un po' certe situazioni che nel calcio fanno parte del contesto e quindi si lamenta di qualche episodio dubbio. Tutto fa parte del gioco per trarre qualche beneficio".