Pasculli: "Voglio che il Napoli vinca lo scudetto. Almendra? Gli azzurri farebbero bene a prenderlo"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore del Lecce e della nazionale argentina:

"Sabato mi hanno chiamato dall'Argentina per ricordarmi che sono stato il campione del Mondo ed è sempre bello tornare indietro con i ricordi. La mia Argentina non era fatta di campioni, eravamo quasi tutti in giro per Europa, ma eravamo compatti e tanta fame di vincere. Poi, avevamo Diego, forse il miglior Maradona di tutti i tempi.

Sono molto deluso dal gioco dell'Argentina attuale, questa forse è una delle Nazionali meno forti degli ultimi anni e non sta disputando una buona coppa America.

Almendra è un ottimo giocatore, giovane e quindi deve crescere, ma il Napoli non farebbe male a prenderlo e portarlo subito in Europa. Oggi è più facile adattarsi al calcio europeo perchè le squadre sono fatte di tantisismi stranieri. Almendra è una promessa, ma già un buon giocatore anche se ha bisogno di fare esperienza.

Il Lecce meritava la serie A e sono felice l'abbia conquistata. Spero anche che il Napoli vinca lo scudetto. Oltre a Manolas e James, servirebbe un centrocampista importante".