Pasculli: "Simeone non penso sia da Napoli, non è una squadra da scudetto questa"

Pedro Pablo Pasculli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Giovanni Simeone non è uno che ha giocato in una squadra importante, bisogna vederlo in campo con la maglia del Napoli che è una grande squadra. Il Napoli non è una squadra che può ambire a vincere il campionato. Il Napoli è nella seconda fascia. Lo Celso è un grande giocatore che è nel giro anche dell'Argentina".