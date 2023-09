Pasculli: "Lecce motivatissimo, D’Aversa vorrà fermare i Campioni d’Italia"

Pedro Pablo Pasculli è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le loro dichiarazioni:

“Domani per il Napoli non sarà affatto facile, gli azzurri saranno affrontati con tante motivazioni dal Lecce, che quest’anno ha iniziato alla grande. A Torino non meritava di perdere, domani farà caldo, non solo meteorologicamente, il Napoli sa che affronterà una squadra in salute. Contro l’Udinese ho visto un cambiamento totale dopo tante polemiche, il Napoli ha dimostrato quello che è, facendo una grande partita, hanno segnato tutti e la squadra ha ripreso a fare bene.

Krstovic? Lo paragonano a tanti, a Francioso, Boksic, Pasculli, è un ottimo giocatore, Corvino è stato bravissimo. Lui è un attaccante che si muove su tutto il fronte offensivo, fisicamente è forte, sa colpire di testa, non è un Lewandowski o Benzema sempre in area di rigore, gli piace anche andarsi a prendere la palla o trovare spazi differenti. Insomma, un buonissimo giocatore.

Merito anche di D’Aversa, che sta facendo un grande lavoro, la gente è contenta, il Lecce è motivato e domani al Via del mare proverà a battere il Napoli”.