Pasculli: "Julian Alvarez con Osimhen? In campo non ci sarebbero problemi! Se arrivasse una proposta dal Napoli l'accetterebbe"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Lecce Pedro Paolo Pasculli, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Julian Alvarez con Osimhen? In campo non ci sarebbero problemi di posizione, Julian non è una prima punta vera bensì uno alla Lautaro Martinez che svaria sul fronte offensivo. Io penso che farebbero una coppia eccezionale, con Osimhen più centrale: forse Alvarez potrebbe essere il giocatore ideale per sostituire un grande campione come Insigne che andrà via. Visto il passato di Diego Armando Maradona, se arrivasse una proposta dal Napoli Julian Alvarez sceglierebbe di giocare in azzurro: per gli argentini è una cosa speciale”