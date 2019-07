Pasculli: "Il ritorno di Higuain è impensabile, Icardi sarebbe l'attaccante ideale per il Napoli"

Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore e campione del mondo con l'Argentina nel 1986, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Più probabile che venga Icardi rispetto al ritorno di Higuain. Ritorno Higuain? E' difficile convivere insieme non c'è più feeling con la piazza e con il presidente. Io la vedo molto difficile che Higuain torni al Napoli". "Icardi? Penso più Napoli rispetto alla Juventus che sta puntando su Lukaku. Icardi farebbe bene al Napoli, può ritrovare se stesso anche per riconquistare la Nazionale argentina. Farebbe la miglior cosa andare al Napoli. Sarebbe la piazza ideale per riprendersi tutto. Io non credo possa andare alla Roma perché non gioca alla Champions". "Per me il Napoli vincerà qualcosa quest'anno".