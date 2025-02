Parolo sicuro: "Ad oggi Conte ha l'obbligo di vincere lo scudetto! Vi spiego il motivo" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Marco Parolo, ai microfoni di DAZN durante Step On Football, s'è espresso così sulla lotta scudetto:

"Lotta Scudetto? Nel testa a testa, ad oggi io dico che Conte ha l'obbligo di vincere lo scudetto! Nel calderone ci metto i 150 milioni spesi per i Neres-McTominay e la settimana tipo. Quindi io per la stima che ho di Conte, perché so come lavora, per la qualità che ha, oggi lui ha l'obbligo di vincere".