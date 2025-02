Parolo: "L'Inter a Napoli ha un solo risultato, la vittoria! Può cambiare le gerarchie del campionato"

Marco Parolo negli studi DAZN parla di Napoli-Inter e della fatica dei nerazzurri negli scontri diretti in questo campionato:

"Al netto di tutto, l'Inter ha oggi la possibilit√† di andare a Napoli nello scontro diretto e cambiare un po' le gerarchie di questo campionato, quindi nulla √® perduto. Ma √® vero che se l'Inter avesse fatto pi√Ļ punti negli scontri diretti, si parlava di una Inter gi√† in fugra e si parlava di un altro campionato. Ma l'Inter quest'anno ha l'obiettivo Champions e ha sforzi maggiori l√¨, e poi mancano gli attaccanti alternativi. Lautaro e Thuram non possono far tutta la stagione a quel livello, pu√≤ far fatica. Adesso ha la partita di Napoli: l'Inter ha un unico risultato, la vittoria".