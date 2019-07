Parma, il Ds Faggiano: "Il mercato lungo non aiuta gli allenatori, speriamo di strappare punti alla prima con la Juve"

Daniele Faggiano, direttore sportivo Parma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Il Napoli è costruito bene e ha una squadra importante, soltanto qualche pedina ogni anno andrebbe aggiunta. Il mercato lungo non aiuta giocatori e allenatori. Alla prima con la Juve? L'anno scorso abbiamo strappato un punto, speriamo di fare anche di meglio".