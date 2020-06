Parma, Faggiano: "Sepe? E' nostro, le altre squadre che lo avevano non l'hanno fatto giocare: se busseranno alla porta vedremo" [ESCLUSIVA]

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Faccio i complimenti al Napoli per la Coppa Italia. In particolare per Giuntoli, Pompilio e Gattuso. James Rodriguez lo notai dieci anni fa, lo volevo portare al bari ma non avevamo i soldi: ci serviva un altro club che si facesse carico dei costi, ma quest'ultima non fu convinta dell'operazione. Il Covid non ha aiutato sicuramente tante situazioni di calciomercato, penso soprattutto a chi ha contratti in scadenza il 30 giugno. Lozano? Dobbiamo pensare a fare punti, non c'è lui o altri in questo momento perchè dobbiamo valutare la situazione economica post-Covid. Sepe? E' un giocatore nostro, le altre squadre che lo avevano non l'hanno fatto giocare: se busseranno alla porta vedremo".