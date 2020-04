Parma, Faggiano: "Ripresa del campionato? Serve prudenza e fare fronte comune, basta discussioni e favoritismi"

Ultime notizie calcio - Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ripresa del campionato? Sono sempre stato prudente per evitare di dare giudizi affrettati, bisogna aspettare. Bisogna fare fronte comune ed evitare continue discussioni o favoritismi. 10 giugno? Non lo so, ogni giorno cambia… Tutte le squadre hanno calciatori che ora sono all’estero, senza date fisse è difficile farli tornare. Stagione chiusa qui? No, questo no. Continuiamo a lavorare anche con allenamenti personalizzati. I tamponi, come devono esserci per noi lavoratori nel calcio, devono esserci per tutti. Il problema non sono i tamponi, quelli ci sono ma mancano i reagenti. Protocollo FIGC? Siamo pronti al 90%, avevamo già sanificato il centro sportivo”.