Parma, Faggiano: "Ripartire? Fare ipotesi ora rischia di diventare un esercizio ozioso"

Ultime calcio - Il tema della ripartenza non è un argomento gradito in casa Parma. La comunità parmigiana è stata una delle più colpite dal Coronavirus e in questo momento nessun tesserato vuole parlare di possibile ripresa del campionato. Ennesimo esempio, Daniele Faggiano, ds del club ducale, che ha parlato alla Gazzetta di Parma:

"Non mi voglio esprimere, perché prima bisogna tornare alla normalità. L'ho già detto e lo ribadisco: fare ipotesi ora rischia di diventare un esercizio ozioso e superfluo, perché le chiacchiere le porta via il vento. Aspettiamo e dobbiamo essere pronti a tutto".