Parma, Buffon: "Mondiale 2022? Sono un grande sognatore, posso arrivarci! Non voglio intaccare il lavoro del CT"

Calcio - Gigi Buffon torna a Parma e si presenta fissando gli obiettivi. L'ex numero uno della Juventus ha parlato anche dei Mondiale del 2022: "È un obiettivo, un sogno al quale non penso spesso. C’è un Ct con il proprio gruppo e le proprie scelte da fare, non bisogna disturbarlo. Ma la sfida è questa ed è già stata questa ai tempi di Parigi. Io sono un grande sognatore, la vita mi ha detto che non devo smettere. Se ci dovessi arrivare bene, a me basta arrivare a dicembre 2022 in ottimo stato.

Dell’Italia non posso che parlarne bene, sta superando ogni tipo di aspettativa, ha ridato dignità ed entusiasmo a chi segue gli azzurri. Merito a Mancini. Vincere Europeo? Sbagliato dare troppe responsabilità ai ragazzi, godiamoci questa cosa. A Donnarumma faccio un grandissimo in bocca al lupo. Va in una società e in una città meravigliosa. Lui è un portiere fortissimo, avrà la possibilità di vincere un trofeo anche in breve tempo".