Parlato: "Vi spiego come provano a destabilizzare il Napoli di Conte"

Manuel Parlato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Campania Sport in onda su Canale 21:

"Conte è una 'minaccia', una minaccia seria per le altre squadre del campionato di Serie A. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sparigliato le carte, prendendo uno degli allenatori più temuti d'Italia. Il Napoli, insieme alla Lazio di Lotito, rappresenta un 'unicum' dal punto di vista imprenditoriale, e il patron sa che si trova davanti ad un crocevia importante.

A Torino e Milano terrorizzati da Antonio Conte? L'unica maniera che hanno per destabilizzarlo è alzare l'asticella, quando parlano del suo Napoli, per provare ad infastidirlo. Hanno timore e cercano di destabilizzare Conte ed il Napoli in questo modo".