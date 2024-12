Parlato svela: "C'è una cosa clamorosa che in pochi conoscono su Garcia quando era al Napoli"

Manuel Parlato, giornalista di Canale 21, commenta ai microfoni di Campania Sport le parole di Rudi Garcia contro Aurelio De Laurentiis rilasciate nei giorni scorsi:



"C'è una cosa clamorosa che probabilmente in pochi conoscono in merito a Rudi Garcia. Garcia non parlava con i calciatori, lui aveva un interprete che parlava in inglese per lui. Garcia parlava in francese e l'interprete traduceva in inglese per la squadra. Questo fa capire che era un allenatore fuori dal mondo, non aveva capito cosa aveva in mano e l'ha completamente distrutto. Ha combinato un disastro nucleare".