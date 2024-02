Sportitalia, Parlato a CN24: "Tre ballottaggi nell'undici anti Sassuolo: le scelte di Calzona"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Scontato il rientro di Di Lorenzo mentre vedo Ostigard più di Natan al centro dellla difesa. A sinistra spazio di nuovo a Olivera secondo me. A centrocampo ballottaggio tra Zielinski e Traore con il polacco favorito. Nel tridente Politano favorito su Raspadori per affiancare Osimhen e Kvaratskhelia".